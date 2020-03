Piero, malato di Sla, sopravvive grazie a un ventilatore polmonare: «Quello di scorta vuole donarlo per la lotta al coronavirus»

Piero, 57 anni, malato di SLA da circa 10.



L'altro giorno, tramite strumento oculare, ha chiesto alla moglie di donare uno dei due respiratori che hanno (l'altro lo tiene in vita) all'ASL del torinese, dove vive: "può servire a chi ne ha bisogno".



E anche oggi ci siamo commossi pic.twitter.com/iSIadYJHSR — Fabio 🏳️‍🌈 (@Iperbole_) March 20, 2020

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Marzo 2020, 10:00

