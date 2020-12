L'azienda Luxottica "adotta" un bosco e si prenderà cura di 15mila alberi

BELLUNO - Luxottica avvia un primo intervento di ripristino forestale nel Bellunese, territorio ad alto valore naturalistico ai piedi delle Dolomiti (Patrimonio Unesco), ferito nel 2018 dall'eccezionale tempesta Vaia. Il progetto si sviluppa su un'area di 30 ettari di montagna nel Comune di Agordo ( Belluno), pari a circa 50 campi da calcio, alle spalle del principale stabilimento produttivo dell'azienda. L'intervento è interamente finanziato da un'azienda privata realizzato in sinergia con le istituzioni locali, in particolare il Comune di Agordo, un centinaio di proprietari privati e alcune imprese locali, in un'ottica collaborazione.

Luxottica si prenderà cura di 15.000 alberi, recuperando i tronchi abbattuti dalla tempesta, mettendo in sicurezza il suolo, salvaguardando gli alberi risparmiati e favorendo la crescita di quelli che nasceranno spontaneamente per la rigenerazione naturale della foresta. Il piano prevede anche l'impianto in piccoli nuclei di 2.000 nuovi alberi, solo di specie di origine locale, per aumentare la biodiversità e la resilienza della foresta in accordo con le indicazioni scientifiche

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA