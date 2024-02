Contadino morto sbranato, l’ombra dell’attacco del lupo

di Giammarco Oberto

Le squadre di ricerca lo hanno cercato per tutta la notte, ma a trovarlo, alle 7 del mattino di ieri, è stata una donna a spasso con il suo cane. Albert Stocker era ancora vivo, ma privo di sensi. In un gravissimo stato di ipotermia. Ma soprattutto, con gli abiti lacerati a morsi e orrende lacerazioni all’inguine, al collo alle braccia, all’addome. Ferite troppo gravi: Stocker, contadino di 73 anni, è morto nel pomeriggio all’ospedale San Maurizio di Bolzano.

A Velturno, nella zona di Bressanone, ancora non gridano «al lupo, al lupo», ma il sospetto c’è. E se l’autopsia, fissata per domani, e soprattutto i campioni di dna sui vestiti sequestrati dai carabinieri lo confermeranno, Stocker diventerà la prima vittima di un lupo negli ultimi 150 anni nell’intera Europa. Le sue tracce si erano perse domenica pomeriggio alla fermata del bus Castello di Velturno. L’allarme è scattato perché nella casa di riposo dove doveva rientrare non l’hanno più visto.

Capire quale animale lo abbia attaccato e ucciso è fondamentale. Un canide di sicuro, ma se fosse davvero stato un lupo si potrebbe scatenare una psicosi per la presenza sempre più massiccia di quel formidabile predatore che dal suo ritorno nell’ecosistema finora si era limitato ad attaccare il bestiame. Un recente sondaggio ha rilevato che otto altoatesini su dieci siano contrari alla diffusione selvaggia dei lupi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 06:00

