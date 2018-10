Litiga con la fidanzata e per la rabbia distrugge panchine e defibrillatore

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PESARO - Le immagini delle panchine divelte e del defibrillatore devastato hanno fatto il giro dei social facendo montare una domenica di indignazione e rabbia. Dietro questo gesto, un giovane dell’Ecuador di 20 anni che aveva litigato con la fidanzata e che ha sfogato la sua collera, compresa di abbondante alcol in corpo, distruggendo tutto quello che incontrava sul suo cammino a partire da piazzale della Libertà.La rottura del defibrillatore installato nei pressi della Palla rappresenta uno sfregio e un gesto incommentabile. Il defibrillatore è poi stato recuperato, ma si tratta di un danno per centinaia di euro. Per non parlare delle panchine lungo via Sauro letteralmente sradicate. E qualche bicicletta lanciata fino in spiaggia.Una furia modello Hulk piombata sul sonnacchioso risveglio domenicale.Tanto da far dichiarare al sindaco Matteo Ricci che «il Comune provvederà a riparare il tutto ma chiederà anche i danni al responsabile».