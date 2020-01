Francesco Burrelli, presidente Anaci: «Lite continua, 50mila cause all'anno tra condomini»

Francesco Burrelli, presidente Anaci, l'associazione degli amministratori condominiali: come ci si difende da maleducazione o episodi più gravi?

«L'amministratore condominiale, che deve essere un professionista, può fare una diffida. Ma, se non è indicato nel regolamento condominiale, non può applicare sanzioni o fare altro e deve eventualmente portare il tema in assemblea. Va detto che se una persona getta il pannolino sporco sul balcone di un altro, ad esempio, l'amministratore non può intervenire perché tutela solo le parti comuni».

Quindi i privati devono vedersela tra loro?

«Sì. Prima tenteranno la mediazione e, se non funziona, allora i contendenti affronteranno una causa legale».

La vita in condominio oggi è più difficile di una volta?

«Inquilini e proprietari di casa sono profondamente cambiati. Oggi un condomino rischia di non conoscere quanti vivono sullo stesso pianerottolo. Magari uno è cinese, uno inglese, uno svedese e così via. Inoltre, può capitare che, dove un tempo c'era un grande appartamento, oggi si trovino due b&b, quindi non abitati da condomini ma da occupanti temporanei. Vivere in condominio sicuramente non è semplice proprio per il carattere cosmopolita dei suoi abitanti».

Quali sono i problemi principali?

«Gli odori sgradevoli sono sul podio. Poi, il parcheggio fuori posto, le urla dei bambini, il cane che abbaia e così via: dal rumore dei tacchi al gocciolio per l'inaffiamento delle piante».

A quanto ammonta il contenzioso?

«In Italia ci sono circa 5 milioni di cause civili, il 10% è rappresentato da liti condominiali».

Dove si litiga di più?

«Al Nord, con oltre il 16% delle persone coinvolte in cause di natura condominiale. Al Sud, meno, con circa l'11%. Al Nord-Est, però, si registra il picco più basso del Paese, con l'8,6%. In generale, gli uomini litigano più delle donne».



