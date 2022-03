Lecco, jet militare prende fuoco in volo e si schianta sul monte Legnone

Tragedia sfiorata in provincia di Lecco, dove questa mattina, poco prima di mezzogiorno, un jet militare si è schiantato sul monte Legnone, tra i Comuni di Pagnona e Colico.

Da una prima ricostruzione, l'aereo militare ha preso fuoco in volo e poi si è schiantato al suolo. A bordo c'erano due piloti militari che sono riusciti a salvarsi, lanciandosi in tempo con il paracadute. Il jet era partito dalla base di Venegono ma non si conoscono ancora le cause dell'incidente, visto da diverse persone. Sul posto vigili del fuoco, Areu e soccorso alpino.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 13:11

