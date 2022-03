Vicenza, uccide madre e padre a colpi di pistola

Una coppia di coniugi 60enni è stata uccisa a colpi di pistola nella loro casa di Chiampo, in provincia di Venezia. Il responsabile del duplice omicidio sarebbe il figlio 25enne.

Vicenza, coppia uccisa dal figlio: l'omicidio e la fuga

L'omicidio è avvenuto martedì pomeriggio, nella casa dove i due coniugi, Sergio Gugole e Lorenza Zanin, vivevano con il figlio. Sul posto i carabinieri, che cercano di ricostruire la dinamica del delitto. Il 25enne, dopo aver ucciso entrambi i genitori con una pistola detenuta illegalmente, era uscito di casa, vagando per ore con la sua auto, per poi costituirsi, nella notte, presentandosi in una caserma dei carabinieri a Vicenza.

Vicenza, coppia uccisa: il figlio omicida in carcere

All'origine dell'accaduto vi potrebbero essere ragioni economiche: negli ultimi tempi erano frequenti le liti in famiglia proprio a causa dei soldi che il giovane pretendeva dai genitori. È stato già trasferito stamane in carcere il 25enne che ieri pomeriggio a Chiampo ha ucciso i genitori. Il padre in passato era stato proprietario di una conceria e proprio il denaro sarebbe il movente del duplice omicidio avvenuto, a quanto si apprende, al termine di un alterco.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 10:46

