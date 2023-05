Laura Santi: «Voglio essere libera di morire». La 48enne affetta da sclerosi multipla denuncia l'Ausl umbra

di Redazione web

«Voglio essere libera di morire», questa la volontà di Laura Santi, 48 anni, affetta da sclerosi multipla. Oggi ha denunciato l'Ausl Umbria 1 per i lunghi tempi di attesa (oltre un anno) per il completamento della procedura per accedere al suicidio assistito. «Si è reso necessario attivare le giurisdizioni penale e civile per vedermi riconosciuto un diritto già pienamente vigente nel nostro ordinamento», dice Laura Santi.

Eutanasia, l'appello di Massimiliano, malato di sclerosi: «Il mio corpo non funziona, aiutatemi a morire in Italia»

Eutanasia per i bambini non curabili: via libera in Olanda «anche sotto i 12 anni»

La denuncia di Laura Santi

«Non ho ancora deciso di lasciare la vita, ma ho il diritto di essere libera di farlo». A dirlo è Laura Santi, affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla, che attende da oltre un anno il completamento della procedura per l'accesso alla verifica delle proprie condizioni ai sensi della sentenza costituzionale n. 242/2019.



«A seguito della mia richiesta di accedere alla verifica delle condizioni, e dunque ricevere una relazione completa anche del parere del comitato etico per accedere alla morte assistita, sono dovuti intervenire ripetutamente i miei legali, prima per sollecitare l'azienda con diffide ad effettuare le verifiche, poi per chiedere il completamento delle verifiche e l'attivazione del comitato etico. Ma tutto ciò non è bastato e si è reso necessario attivare le giurisdizioni, sia quella penale con un esposto che quella civile per vedermi riconosciuto un diritto già pienamente vigente nel nostro ordinamento», spiega Laura Santi.

Le dichiarazioni contro il Comitato etico

I legali di Laura Santi

Filomena Gallo, difensore che coordina anche il collegio legale di Laura Santi afferma: «Abbiamo sollecitato ripetutamente negli ultimi mesi l'azienda sanitaria a completare le verifiche previste dalla sentenza 242/2019, ovvero individuare il farmaco e le modalità di somministrazione. Sarà la Procura della Repubblica di Perugia a svolgere le dovute indagini per accertare - come denunciamo - gli ostruzionismi e le ripetute omissioni a svolgere un atto del proprio ufficio da parte dell'azienda sanitaria umbra».



«Si rileva altresì che l'Ausl non pone il comitato etico dinanzi all'obbligo di osservanza della sentenza 242/19 sul parere da emanare.

Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni conclude affermando: «la necessità e l'urgenza di intervenire anche a livello regionale - vista la latitanza persistente del Parlamento - per definire i tempi e le modalità con cui le persone malate hanno diritto di ricevere una risposta, ai sensi di una sentenza costituzionale che ha valore di legge e dunque deve essere applicata senza discriminazioni. Per questo motivo - continua Cappato - in molte regioni d'Italia stiamo promuovendo una legge regionale attraverso la campagna "liberi subito". Attendere tempi indefiniti senza alcuna garanzia sulle procedure, per le persone che soffrono condizioni di patologia grave e irreversibile è profondamente lesivo del diritto alla salute e all'autodeterminazione».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA