Laura Santi: «Voglio essere libera di morire». La 48enne affetta da sclerosi multipla denuncia l'Ausl umbra

«Voglio essere libera di morire», questa la volontà di Laura Santi, 48 anni, affetta da sclerosi multipla. Oggi ha denunciato l'Ausl Umbria 1 per i lunghi tempi di attesa (oltre un anno) per il completamento della procedura per accedere al suicidio assistito. «Si è reso necessario attivare le giurisdizioni penale e civile per vedermi riconosciuto un diritto già pienamente vigente nel nostro ordinamento», dice Laura Santi.

