Agriumbria, la fiera agrozooalimentare è ancora più grande

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con UMBRIAFIERE S.P.A.

Filiera capace di giocare un ruolo fondamentale nell’economia del nostro Paese, quella agrozooalimentare ha in “Agriumbria – Mostra dell’Agricoltura, Zootecnia e Alimentazione” il proprio imprescindibile appuntamento annuale di riferimento.



Il comparto vede protagoniste aziende e realtà diversificate che vanno dal mondo agricolo e degli allevamenti a quello di attrezzature e macchinari agricoli, per giungere alle imprese che si occupano di aspetti maggiormente affini alla logistica e alla distribuzione dei prodotti di settore. Agriumbria li racchiude tutte ed è punto di incontro degli attori della filiera del settore alimentare.



Tante novità e oltre 3.000 capi in fiera

In calendario da venerdì 5 a domenica 7 aprile 2024 presso il polo fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra (PG), la 55esima edizione della manifestazione nata da un’intuizione di Lodovico Maschiella nel 1969 di cui AIA e FederUnacoma sono i partner principali, promette di rendere il comparto zootecnico ancora più protagonista e di presentare un’offerta più ricca e variegata nel solco della sostenibilità e della biodiversità.



Dopo il successo della passata edizione, che ha registrato circa 85mila visitatori paganti, il 2024 di Agriumbria vede un sensibile ampliamento degli spazi con l’apertura della Nuova Area Nord di Umbriafiere. Una scelta necessaria volta a offrire maggiore attenzione allo sviluppo di alcuni settori in forte crescita, nuovi spazi di cui si potrà giovare anche per i ring e per i concorsi nazionali condotti sotto l’egida dell’AIA, rendendo la manifestazione ancor più punto di riferimento in Italia in tema di carni di qualità, con oltre 3.000 capi presenti in fiera.



La manifestazione sarà occasione per parlare di benessere animale e consumo consapevole a tutela della diversità e, oltre agli storici campionati nazionali riservati alle razze ovicaprine e bovine d’allevamento (Chianina, Romagnola, Marchigiana, Podolica, Maremmana, Limousine, Charolaise, Frisona e Pezzata Rossa Italiana), vedrà per la prima volta protagoniste anche le razze bovine Mucca Pisana, Pontremolese e Garfagnina.



Un’offerta sempre più ampia e variegata

Novità attesa da anni, l’ampliamento ridisegna il layout di Agriumbria avviando un percorso di ammodernamento e una rifunzionalizzazione anche del centro fieristico regionale. I nuovi spazi consentono di accogliere oltre 50 nuove aziende, facendo della manifestazione la più grande del settore del Centro Sud Italia, la più ampia e completa a livello nazionale per il comparto zootecnico, diventata ufficialmente il “Polo delle Carni Italiane” che affianca l’Osservatorio sui consumi.



Il numero crescente di espositori garantisce ai visitatori un'offerta più ampia e variegata, tra nuove opportunità per le attività di mostre ed eventi. Per gli operatori del settore, Agriumbria si fa invece ancora di più luogo eletto dove stringere accordi, contratti e sinergie, ma anche ambiente ideale in cui dare vita a momenti discussione e riflessione circa le prospettive e il futuro dell’agricoltura, portando all’attenzione di agricoltori, allevatori e visitatori le ultime opportunità e le novità del settore.



Agriumbria 2024 porta in fiera oltre 450 aziende d’eccellenza in rappresentanza di più di 2.800 marchi di settore. Tra di esse, oltre a quelle delle diverse agricolture italiane e a tutti i relativi comparti produttivi e merceologici, trova spazio anche il comparto della forestazione, a cui sarà destinata un’area dimostrativa, altra vera novità 2024, pensata per venire incontro alle esigenze delle aziende agricole delle zone montuose e appenniniche.

Eccellenza agroalimentare in mostra

Ricca e diversificata anche la vetrina dell’agroalimentare italiano, testimonianza di vivacità e qualità sorretta da innovazione e tracciabili di prodotti dalla forte identità territoriale, rispettando le indicazioni dell’Unione europea in materia di ambiente, di benessere degli animali e di salute pubblica per offrire prodotti d’eccellenza e unici. Presente, infine, per la prima volta un ristorante di carne 100% italiana selezionata e certificata dalla AIA. Non mancheranno, poi, come ogni anno corsi di aggiornamento professionale, incontri con gli esperti di settore e molto altro ancora per un appuntamento davvero trasversale e capace di interessare davvero chiunque.



Facilmente raggiungibile in auto e con ampio parcheggio, Agriumbria è organizzata da Umbriafiere in collaborazione con Regione Umbria e Università di Perugia e vivrà la sua cerimonia inaugurale il prossimo 5 aprile alle 9.30 alla presenza del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Per scoprire il programma completo di Agriumbria 2024, scaricare la mappa degli stand e dei parcheggi, ma anche per acquistare il biglietto è possibile visitare www.agriumbria.eu. Ulteriori informazioni via mail a info@agriumbria.eu, al numero 075 8004005 o sulla pagina Facebook ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 15:53