Vaccino, la Cei ai vescovi: «Invitate i fedeli a farselo»

Messa, omelia e vaccino. La Conferenza episcopale italiana ha inviato a tutti i vescovi una lettera con l'invito a «formulare messaggi o esortazioni per invitare alla vaccinazione tutti i fedeli e, in particolar modo, gli operatori pastorali coinvolti nelle attività caratterizzate da un maggiore rischio di contagio». Catechisti, animatori, cantori, coristi: tutte le attività che ruotano intorno alle parrocchie. Un mondo che come tutti gli altri ha a sua quota di no vax. Da qui l'appello della Cei.

«Per contribuire a una maggiore e più efficace informazione, è opportuno promuovere incontri con esperti che possano offrire spiegazioni e delucidazioni sul tema delle vaccinazioni». Nella lettera si spiega che «non deve mai mancare l'attenzione massima alle persone che s'incontrano. Un'attenzione che diventa gesto di amore anche attraverso la scelta di vaccinarsi».

