Kata scomparsa, lo sfogo del papà: «Incolpano la nostra famiglia, così ci offendono»

di redazione web

La scomparsa della piccola Kata è ancora un mistero, da quel fatidico pomeriggio del 10 giugno a Firenze: appelli, ricerche, mobilitazioni e indagini non hanno ancora sortito l'effetto sperato, ovvero il ritrovamento della piccola, con la speranza che sia in buona salute. E il nervosismo della famiglia aumenta.

A seguito della notizia delle indagini degli inquirenti riguardanti gli zii della bambina, il padre di Kata ha deciso di intervenire. Miguel Angel Romero Chicclo, infatti, ha voluto un incontro con la stampa davanti all'hotel Astor di Firenze, per difende pubblicamente i familiari, e per esprimere la sua frustrazione.

Le parole del papà di Kata

Chicclo ha esordito così dinanzi alle telecamere: «In procura non mi dicono niente, noi siamo i genitori, vogliamo sapere.», per poi difendere a spada tratta i familiari:«Fare questa cosa di indagare mio fratello e mio cognato mi fa pensare che non trovano niente e vogliono mettere nei guai noi, e questo non va bene». Parole dure, che faranno sicuramente discutere.

L'uomo ha poi ribadito ancora di non nutrire il minimo sospetto nei riguardi dei suoi parenti:«Ho fiducia in mio fratello e in mio cognato, li conosco bene, sono sicuro che non sanno niente e hanno detto tutta la verità. Incolparli mi offende».

Il commento della madre e la pista peruviana

Anche la madre di Kata, Kathrine Alvarez, non dubita minimamente dei due indagati:«Dobbiamo aspettare, ma noi siamo sicuri che loro non c'entrano».

I tre mesi trascorsi dall'ultimo avvistamento della bambina stanno mettendo a dura prova la coppia, che ha annunciato anche di aver aperto una raccolta fondi per poter arrivare alla verità. «Non hanno una pista.

Per quanto riguarda le altre persone indagate, la madre di Kata ha affermato di non conoscere le due peruviane che hanno ricevuto l'avviso di garanzia; per quanto riguarda quanto emerso dalle immagini delle telecamere, la donna ha ribadito di non aver trovato nulla al rientro dal lavoro, il giorno della scomparsa della bambina.

Alla domanda:«Ci sono persone in Perù a conoscenza della verità?», Kathrine ha risposto negativamente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 12:34

