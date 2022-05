Suicida il marito della biker JoJo: aveva perso la moglie due giorni fa. «Non ha retto al dolore»

Due giorni dopo aver perso la moglie, Giovanna Vanin detta JoJo, il marito si è tolto la vita. Luca Simionato, 54 anni, si è ucciso in un cantiere edile a Quinto di Treviso: il suo corpo è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi da alcuni operai, a fianco di un biglietto in cui spiegava il suo gesto. L'uomo aveva perso qualche giorno fa la moglie, 55 anni, come lui nell'ambiente dei «bikers» trevigiani. Oggi erano previsti i funerali della donna.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Maggio 2022, 07:53

