Saltano sulla Jaguar da 80mila euro per farsi i selfie, ira del proprietario: «Sono ospiti di una struttura per minori, niente risarcimento»

Sette ragazzi sul cofano e sul tetto di una Jaguar E-Type d'epoca, chi in piedi, chi disteso, ma tutti con le braccia alzate in segno di festa e lo sguardo rivolto all'obbiettivo dello smartphone che sta immortalando la bravata. La fotografia è stata scattata a Opicina (Trieste) e rapidamente ha fatto il giro dei social network dopo essere stata pubblicata su Facebook dal proprietario dell'auto, ora costretto a riparare i danni alla macchina che ha un valore stiamato che si aggira su 80mila euro.

I vandali sulla Jaguar

I giovani vandali sono entrati in azione nella tarda serata di giovedì 12 ottobre in una strada del centro, mentre il proprietario, un musicista residente a Trieste, stava cenando al ristorante: «A casa l'auto è sempre custodita, ero a cena fuori, due ore al massimo e sono uscito 3 volte a vedere come stavano le cose», ha spiegato l'uomo sui social.

I danni

«Pur sapendo in che struttura sono ospitate le persone nella foto, non c’è nulla da fare per farmi risarcire i danni. Siamo impotenti», ha scritto ancora il musicista, spiegando di essere intenzionato a sporgere denuncia. «I danni sono soprattutto sulla carrozzeria – ha raccontato –, ma anche il portellone posteriore sembra averne subiti. Dovrò portarla da un professionista».

