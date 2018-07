Travolto da ladre di vetro mentre lavora alla Arblu: grave un operaio

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FONTANAFREDDA (Pordenone) -nella dittadi via Fossaluzza a, questa mattina, mercoledì 25 luglio, alle 6.45. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri e degli ispettori dell'azienda sanitaria, giunti sul posto per rilievi e accertamenti, un operaio di 37 anni è statoche gli hanno causato delle lesioni daa una spalla.Aiutato prima dai colleghi, che hanno lanciato subito l'allarme, l'operaio è stato poi soccorso dalla equipe medica di una ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Pordenone in codice giallo. L'uomo èma non sarebbe in pericolo di vita.