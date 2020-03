Coronavirus, l'appello di un'infermiera: «Togliete i pin ai telefoni dei vostri cari, così possiamo tenervi informati»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 20:45

». Questo ildel Sacco di Milano, impegnata nel repartosu Facebook. L'operatrice sanitaria ha voluto lanciare un appello a tutte le persone che ricoverano i loro cari a causa del covid19.La preghiera è di far girare il più possibile il suo messaggio e spiega che togliendo il pin dai telefoni dei pazienti loro hanno la possibilità di tenere informati i cari sulle condizioni di salute dei malati. A tutte le famiglie viene vietata ogni forma di contatto per evitare contagi, ma l'infermiera spiega: «Gli infermieri tramite il telefono possono tenere informate le famiglie. Ma se non si toglie il pin diventa quasi impossibile».In questo periodo molti pazienti, soprattutto i più anziani non possono comunicare con le loro famiglie e sono molte le storie purtroppo di chi se ne è andato senza nemmeno dare un ultimo saluto a un figlio, un nipote, un marito o una moglie. Uno dei drammi di questa malattia è proprio questo, un'addio doloroso e solo.