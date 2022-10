Infarto alla guida, autista morto mentre accompagna una scolaresca: Oscar aveva 63 anni

Era alla guida del suo pullman, come ogni giorno. Aveva appena finito di accompagnare un gruppo di studenti a Padova, ma è stato colpito da un malore fatale ed è morto. L'autista 63enne, Oscar Bonazza, residente a Quarto d'Altino, in provincia di Venezia, ha avuto un infarto mentre si dirigeva a prendere la scolaresca.

Il malore e l'allarme

Giunto a Padova, in via Merlin, Oscar ha avvertito qualcosa di anomalo mentre era al volante del suo pullman. Un malessere improvviso che l'ha costretto ad accostare. Ha così chiesto aiuto e i soccorsi sono arrivati immediati, ma poco dopo essere giunto in ospedale il suo cuore ha smesso di battere nonostante i tentativi disperati di rianimarlo posti in essere dal personale sanitario.

La tragedia

«Si è fermato per prendere una boccata d'aria, la gita si era conclusa e Oscar aveva riaccompagnato a scuola i ragazzi - racconta un collega -. Si trovava nel piazzale esterno dell'istituto. Si è accasciato al suolo, morto. Ha avuto un infarto. Una vera tragedia». I colleghi, tutti sotto choc per l'accaduto, lo ricordano come un professionista esemplare, sempre pronto ad aiutare chi aveva bisogno. Sopratutto nel fine settimana si metteva alla guida del suo furgoncino per fare traslochi e sgomberi, un modo per arrotondare. «Era un gran lavoratore, non diceva mai di no - continua il collega -. Potevi sempre contare su di lui. Era una persona riservata e al contempo buona, non potevi litigarci. Aveva sempre in mano la sigaretta elettronica, lo chiamavamo "pipa de fer"».

I funerali

Oscar lascia la moglie con la quale abitava a Quarto d'Altino. E la salma è già stata messa a disposizione dei familiari per le esequie che si terranno sabato 22 ottobre nella parrocchiale del comune in provincia di Venezia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 18:27

