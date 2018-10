L'incubo durante la festa: ragazza rapinata e violentata da un marocchino 23enne

«Ti accompagniamo a casa», e la violentano in due: l'incubo di una ragazza dopo la discoteca

COLOGNA VENETA - Avrebbeuna, in provincia di Verona. Per questo un giovaneè stato arrestato dai carabinieri con l'accusa diL'uomo, un marocchino senza fissa dimora, è accusato di avere aggredito, rapinato e abusato della ragazza durante i. In base alle risultanze investigative dei militari dell'Arma, il Gip Livia Magri, su richiesta della Procura scaligera, ha firmato la misura cautelare e l'indagato è stato trasferito nel carcere veronese di Montorio.