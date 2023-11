Incidente frontale tra auto in tangenziale: Federica muore a 20 anni, era una studentessa universitaria

di Redazione web

Un grave incidente stradale si è verificato poco prima delle 18 sulla tangenziale sud di Pescara. Uno schianto frontale tra due auto e una terza vettura coinvolta. Purtroppo si registra un decesso: una donna morta e un ferito grave: la vittima è una ventenne pugliese, originaria di San Marco in Lamis, Federica Pia Pizzuto, entrambi i genitori originari della Puglia, ma mamma di San Marco in Lamis e papà originario della provincia di Brindisi.

La vittima

Federica Pia Pizzuto era una studentessa in Medicina, immatricolata lo scorso anno all'Università di Chieti. Si era diplomata brillantemente al Liceo scientifico Galilei di Pescara, dopo essere arrivata in Abruzzo. Viveva a Francavilla, sempre in Abruzzo. Incidente in tangenziale, un morto e un ferito La ragazza viaggiava a bordo di una Ford Focus, ed era da sola in auto, così come il conducente del furgone Ford Transit.

La dinamica dell'incidente, in questa fase, non è ancora molto chiara. Il frontale si è verificato in un tratto di variante che è a doppio senso di circolazione, ed è quindi probabile che uno dei due mezzi abbia effettuato una manovra sbagliata e si sia allargato invadendo la corsia opposta.

La dinamica

Secondo una primissima ricostruzione la Ford Focus con a bordo la ragazza viaggiava in direzione Nord-Sud, il furgone in direzione opposta, così come una Peugeot 206, che però è rimasta solo marginalmente coinvolta nello schianto.

