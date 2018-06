Madre e figlio di 7 anni finiscono con l'auto nel burrone: sono gravi

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FIUME VENETO (Pordenone) -condi 7 anniin via Vallon a; è successo intorno alle 16 di oggi, mercoledì 6 giugno. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Spilimbergo, intervenuta per i rilievi, due autovetture sono entrate in collisione lungo una stretta carreggiata costeggiata da profondi fossati.Ad avere la peggio nell'incidente stradale è stata una Hyundai che è uscita di strada coricandosi su di una fiancata dopo aver. A bordo una donna e suo figlio di sette anni, entrambi feriti. Sul posto i vigili del fuoco di Pordenone che, arrivati per primi sul luogo del sinistro, hanno provveduto a prestare le prime cure e a cercare di tranquillizzare il bambino che era sotto shock. Entrambi sono statiall'ospedale di Udine. Illeso l'altro conducente.