Sfonda il guardrail: auto in bilico sull'acqua del canale, due i feriti

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CHIONS (Pordenone) - Fiat Multipla esce di strada, finisce dentro un, in bilico, e rischia di. È successo intorno alle 14 di oggi, venerdì primo giugno, in viale Stazione, a, per cause in corso di accertamento da parte da parte dei carabinieri della stazione di Fiume Veneto.La Fiat Multipla haè scivolata nel fosso profondo alcuni metri, restando in bilico senza cadere in acqua. I due occupanti sono stati affidati alle cure dei sanitari giunti con una ambulanza da San Vito al Tagliamento.Per la successiva rimozione dell'auto, i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento hanno dovuto procedere al taglio del guardrail danneggiato utilizzando unNotevoli i rallentamenti alla viabilità.