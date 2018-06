Va la raduno delle Guzzi con la sua moto, si schianta e muore

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un motociclista di Soriano del Cimino,di 65 anni, è morto venerdì mattina in un incidente stradale a Semonzo del Grappa, in provincia di Treviso. Il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, non risultano coinvolti altri veicoli. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118.Mariani si trovava nel Trevigiano per partecipare al raduno delle moto Guzzi. Mariani, vedovo e padre di due figli, era un bancario in pensione.