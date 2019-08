Carambola lungo la statale: muore una donna di 36 anni

Quattro mezzi coinvolti nell'incidente stradale avvenuto lungo la strada che collega Monopoli ad Alberobello. Incidente nel quale è morta una donna di 36 anni, Ada Leoci, di Monopoli.



La donna viaggiava a bordo di una Ford Fiesta insieme alla figlioletta, rimasta ferita. Coinvolte poi un'Audi A4, una Volkswagen Golf e una Peugeot. La Ford Fiesta è finita fuori la carreggiata ribaltandosi in un terreno attiguo.



Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i mezzi dei vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere la donna ancora in vita, ma giunta ormai morta in ospedale. Ai medici non è rimasto altro da fare che dichiararne il decesso. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Domenica 4 Agosto 2019, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA