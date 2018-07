Scontro tra auto nella notte: due morti. In rianimazione la moglie di una delle vittime, feriti anche i due figli di 10 e 8 anni

Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E’ di due vittime e di quattro feriti il bilancio di unavvenuto nella notte sulla strada che daporta a. Due auto, per cause ancora tutte da chiarire, si sono scontrate: all’interno di una Audi A6 vi era una famiglia composta da marito, moglie e figlioletti che tornavano da una festa nuziale. Lui,di 41 anni, alla guida, in seguito all’impatto è deceduto sul colpo. La moglie, di 40 anni, si trova invece ricoverata in rianimazione presso il Vito Fazzi di Lecce e nel cuore della notte è stata stata sottoposta ad un intervento chirurgico; i loro figli, di 10 e 8 anni, rimasti anche loro feriti, sono stati ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale leccese. Uno di loro, una bambina, è stata operata nella notte.Nella seconda vettura, una Fiat Panda, vi erano due coniugi di Surbo: Santo Greco, e la moglie che ha riportato ferite lievi. Difficile al momento stabile l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi al fine di ricostruire l’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. I corpi delle due vittime sono stati trasportati presso la camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell’autorità giudiziaria.