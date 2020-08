Ragazzo di 19 anni scivola in una profonda gola del torrente e non riesce più a uscire

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Agosto 2020, 07:28

La stazione del soccorso alpino di Maniago è stata attivata per un intervento sulle acque, questa volta sul Torrente Arzino, in località Curnila nel comune pordenonese di Vito d'Asio , dove alcuni ragazzi cercavano refrigerio. Qui un diciannovenne di San Vendemiano C. B. è scivolato in un tratto ripido nell'acqua ed è finito in una pozza dalla quale non riusciva più né a salire, né a scendere: poco sotto la pozza sfociava infatti in un saltino con cascata. I soccorritori, 8 persone del Soccorso Alpino, assieme ai VIgili del Fuoco hanno effettuato assieme le operazioni di recupero, calandosi nel torrente con la corda per cinque metri e recuperando con un paranco il ragazzo sulla sponda. Il giovane è rimasto illeso.