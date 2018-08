Furgone travolge bicicletta: la ciclista di 59 anni muore all'ospedale

l pomeriggio all’ospedale di Vicenza a seguito delle ferite riportate. Lascia il marito e due figli. Al conducente del furgone che l'ha travolta è stata ritirata la patente per inosservanza delle modalità di sorpasso, e dovrà affrontare l'accusa di omicidio stradale.



Erano da poco passate le 11. L

Giovedì 2 Agosto 2018

SARCEDO - Ennesimo gravetra. La donna che viaggiava in bici, Milanka Stevic, 59 anni, serba residente a Breganze, è morta neungo via Asiago () in direzione di Thiene, Milanka Stevic giunta in sella alla propria bicicletta all'altezza del ponte sul torrente Igna, in corrispondenza della curva, per cause in corso di accertamentoda unIveco condotto da R.N., un 61enne di Fara Vicentino. Nel violento urto la donna è caduta sull'asfalto e ha riportato gravi. I sanitari del Suem di Santorso giunti sul posto hanno disposto il suo trasferimento innel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Poche ore dopo la donna è morta.