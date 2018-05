Pauroso schianto: l'auto si cappotta e il bimbo di sei mesi vola fuori dall'abitacolo

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CORREZZOLA - Pauroso incidente stradale l'altra sera alle 20 lungo via Leonardo Da Vinci a Conca d'Albero di. Miracolosamente illeso ue il padre. In condizioni gravi, ma non in pericolo di vita la mamma del piccolo.Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco, una Volkswagen Golf con a bordo una famiglia di Conselve - il papà di 33 anni alla guida, la compagna di 26 anni e appunto- mentre stava procedendo sulla direttrice Cavarzere-Monselice, ad un tratto è finita fuori strada. Il mezzo è andato a sbattere violentemente contro un terrapieno a ridosso del fossato che delimita la stradaNel violento impattma fortunatamente sono rimasti. Più serie le condizioni della ventiseienne. Per estrarla dalle lamiere contorte sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.