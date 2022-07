Cinigiano, incendio pauroso: evacuato tutto il paese e danni alle case

Sono ancora in corso le operazioni per circoscrivere l'incendio nel comune di Cinigiano, in provincia di Grosseto. Altre squadre di vigili del fuoco si sono aggiunte, per un totale di 62 unità. Le squadre stanno presidiando le abitazioni nella zona in cui le fiamme sono ancora attive. Nel comune di Cinigiano e nelle frazioni limitrofe sono state effettuate alcune evacuazioni. A seguito delle prime fasi dell'incendio, alcune abitazioni e infrastrutture risultano danneggiate, riferiscono i vigili del fuoco.

CINIGIANO, MAXI INCENDIO E PAESE EVACUATO

«La situazione è molto critica. Tutto il paese è stato evacuato. Chi autonomamente ha deciso di andarsene e chi su nostro consiglio. In pericolo c'è anche l'abitato di Castiglioncello Bandini». Lo ha detto Romina Sani, sindaco di Cinigiano (Grosseto), il paese alle pendici dell'Amiata, in Maremma, che è interessato da un grande fronte di fuoco che sta bruciando gran parte della vegetazione e bosco circostanti. Il paese è circondato dalle fiamme e il fumo rende irrespirabile l'aria. L'incendio sarebbe partito dalla zona di Granaione, nel vicino comune di Campagnatico. Sul posto stanno operando 4 Canadair e elicotteri della Regione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Luglio 2022, 23:52

