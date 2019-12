Fumo dal cofano, si ferma e scende: l'auto divorata e distrutta dal fuoco FOTO

Alle 14:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in città dopo lo spettacolare incendio di un'auto. Il fatto è accaduto in via Castello San Felice a Verona ed ha interessato una Citroen C2 condotta da una veronese, che ha visto uscire fumo e fiamme dal vano motore ed ha immediatamente arrestato il proprio mezzo.



Avvertiti dalla signora stessa, i pompieri sono accorsi con una squadra ed hanno in poco tempo estinto le fiamme che avevano avvolto completamente e distrutto il veicolo: mentre attendeva i soccorsi la signora, rimasta incolume, ha anche segnalato l'incendio a quanti sopraggiungevano, evitando di esporli al pericolo. Venerdì 13 Dicembre 2019, 19:06

