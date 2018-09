Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

». Ledi, sepolte al cimitero di, sono state. Ignoti si sono accaniti con un pennarello scuro sulle foto. A denunciarlo è stato il padre di una delle bimbe. Le indagini della polizia municipale, al momento, non escludono nessuna ipotesi, neppure che si tratti di un gesto razzista.«Un gesto indegno qualunque sia la sua matrice», è la condanna del sindaco leghista di Novara, Alessandro Canelli. «Non sono indagini facili - afferma il comandante della polizia municipale, Pietro Di Troia - perché nel cimitero non ci sono telecamere se non all'ingresso e neppure sappiamo con certezza quando questo gesto inqualificabile è stato commesso». L'amministrazione comunale ha già provveduto a pulire le lapidi.«All'inizio pensavo a un gesto razzista, poi ho notato che le tombe di altri bambini di colore erano intatte - la testimonianza del padre di una delle due bimbe - Forse è stato semplicemente un atto vandalico di un ubriaco».