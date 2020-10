Il senatore M5S positivo: «Sintomi da 15 giorni, pensavo fosse sinusite. Immuni? No, ho poco spazio...»

coronavirus ha fatto subito il giro di Palazzo Madama: si chiamano Marco Croatti e Francesco Mollame. Quest'ultimo, intervistato dopo la notizia della positività, ha parlato del caso affermando di aver ricostruito i suoi contatti, ma ammettendo di non aver scaricato la app Immuni, che il Governo nelle ultime settimane sponsorizza fortemente per migliorare il contact tracing durante questa fase delicata della pandemia.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 13:24

«Ho avuto difficoltà, probabilmente a causa del mio telefono. Non sono riuscito a scaricarla...», ha detto il senatore. Ma «ho ricostruito ugualmente tutti i contatti 'ravvicinati' delle due ultime settimane», assicura. «Ho un problema di saturazione dell'apparecchio, ho cancellato altre applicazioni ma non ci sono riuscito ugualmente».«Sono in assoluto isolamento in Sicilia e appena ho avuto l'esito del tampone, ho avvertito il mio gruppo seguendo le procedure», ha detto al telefono all'ANSA, con poca voce e i sintomi standard del virus («Ho la febbre a 39 a difficoltà a respirare»). Mollame a Repubblica ha poi spiegato di aver avuto i primi sintomi circa 15 giorni fa, ma inizialmente non aveva dato peso: «Soffro di sinusite cronica, non ci ho fatto caso - le sue parole - poi mi è sopraggiunta la febbre e mi sono isolato in casa chiedendo il tampone».