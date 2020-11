Morta all'improvviso a 34 anni: solo due settimane fa era diventata mamma

Addio ad una giovane mamma di tre figli: ha appena fatto in tempo a veder nascere il suo ultimogenito, venuto alla luce soltanto due settimane fa, prima di morire all’improvviso per un’emorragia cerebrale. Hazbije Seferi Sinameta, 34 anni, era di origine albanese ma abitava da tempo in via Bosco, a Croce di Musile in Veneto, dove lei, il marito ed i due figli si erano agevolmente integrati nella comunità.

Ad allietare la famiglia, il 3 novembre scorso, era stata poi la nascita dell’ultimo bambino. Poi la tragedia che ha lasciato tutti sconvolti, come riporta Il Gazzettino.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Novembre 2020, 15:29

