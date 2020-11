Concorrente muore dopo la corsa a ostacoli: tragedia in tv

Tragedia durante il programma televisivo "Wipeout", dove un concorrente si è sentito male durante la gara ed è morto poco dopo. "Wipeout Pronti a tutto" è un programma americano in cui in ogni puntata ventiquattro partecipanti sono chiamati a superare diverse prove. I migliori quattro accedono alla parte finale del gioco chiamata Wipeout Zone, ossia la sfida a tempo, di gran lunga più difficile ed estrema. Il game show sarà trasmesso nel 2021 su TBS e sarà condotto da Nicole Byer, Camille Kostek e il sedici volte WWE World Champion John Cena, ma è stato sconvolto da un dramma ancora prima della messa in onda.

Come riporta il Mirror, sono in corso in questo periodo le registrazioni e mercoledì, nel corso di un episodio, un concorrente è stato portato d’urgenza in ospedale dai paramedici del programma, subito dopo aver completato una corsa a ostacoli della gara. L'uomo un arresto cardiaco ed è morto. A riportare l'accaduto prima degli altri è stato il noto sito TMZ.

«Siamo infinitamente dispiaciuti per la morte di questo concorrente. Le nostre condoglianze e la nostra piena solidarietà alla famiglia», ha dichiarato lo staff di TBS. «Le nostre più sentite condoglianze ai familiari di questa persona. I nostri pensieri vanno a loro», ha aggiunto Endemol Shine North America.

