Esce di strada con la Harley rientrando dal mare, Luca muore nello schianto

Con la sua moto Harley Davidson è sbandato, finendo nel fosso: centauro perde la vita. È accaduto ieri sera verso le 23.30 in via Serrai a Portogruaro (Venezia).di Cordenons in Friuli, in sella alla potentestava rientrando dalla domenica passata al mare.Giunto nella località di Viate, in prossimità di una curva, è finito diritto con la moto, piombando nel fosso.Sul posto sono intervenuti i sanitari del Pronto soccorso di Portogruaro che hanno tentato di rianimare il 44, purtroppo senza successo. Per i Vigili del fuoco invece il compito di recupero il corpo dello sfortunato centauro. Tutto è al vaglio dei carabinieri che dovranno accertare le cause dell'incidente.