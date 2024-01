A 90 anni guida (con regolare patente), travolge e uccide un 80enne che passeggiava con la moglie

di Redazione web

Un ottantenne è stato investito e ucciso nel pomeriggio di martedì mentre camminava con la moglie a Firenze. Alla guida dell'auto che ha ucciso Damiano Vignoli in via del Mezzetta, un uomo di 90 anni.

L'incidente

L'incidente è avvenuto poco prima delle 18, quando un'auto Audi, guidata dal 90enne, ha colpito in pieno Vignoli, facendolo cadere a terra. La moglie non è stata in grado di reagire o chiamare immediatamente il soccorso, ma alcune persone presenti sulla scena hanno chiamato il 118. Un'ambulanza della Fratellanza Militare di Firenze è giunta sul luogo dell'incidente in pochi minuti, ma purtroppo i medici non sono riusciti a rianimare l'anziano pedone, constatando il suo decesso. Sotto choc la moglie della vittima, che non ha riportato ferite nello schianto.

Patente in regola

La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità, con la polizia municipale che sta conducendo un'indagine approfondita. I primi accertamenti hanno confermato che l'anziano conducente aveva una patente regolare, il che gli consentiva di circolare legalmente. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere ai vigili urbani di effettuare tutti i rilievi necessari, e il veicolo coinvolto è stato sequestrato. La Procura sta considerando la possibilità di nominare un consulente tecnico per valutare lo stato del veicolo, inclusa la condizione delle ruote, e per verificare se aveva superato tutte le revisioni obbligatorie.

La dinamica

Secondo alcune testimonianze, la vittima e sua moglie avevano appena lasciato l'ufficio postale di via del Mezzetta prima dell'incidente.

Le indagini

Il corpo di Damiano Vignoli è stato portato all'istituto di Medicina legale, dove sarà effettuata un'autopsia su disposizione della magistratura. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente utilizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza nella zona, inclusi i dispositivi posizionati presso l'ufficio postale, che potrebbero aver catturato i momenti precedenti all'incidente. L'anziano conducente è risultato negativo anche al test dell'alcol, escludendo così l'influenza dell'alcol come causa dell'incidente.

