Greta Beccaglia, identificato il tifoso che l'ha molestata. Lei: «Vado avanti e li denuncio»

di

Greta Beccaglia, identificato il tifoso della Fiorentina che ha molestato l'inviata palpandole il sedere all'uscita dal Castellani di Empoli. Si tratta di un uomo identificato grazie alle registrazioni a circuito chiuso dello stadio. La polizia di Empoli e la Digos di Firenze hanno identificato anche un altro tifoso della Fiorentina che avrebbe rivolto pesanti apprezzamenti alla giornalista di Toscana Tv.

Leggi anche > Giornalista palpeggiata e molestata fuori dallo stadio, caccia al tifoso. Bufera anche sul conduttore tv

Greta Beccaglia era impegnata nella diretta tv quando è stata colpita da uno schiaffo sul sedere. L'uomo, che rischia un'accusa di violenza sessuale, è scappato. Tuttavia, secondo quanto appreso, al momento, non vengono presi provvedimenti specifici verso di lui perché la polizia è in attesa della denuncia della giornalista, che per ora non risulta esser stata presentata alle autorità. La mancanza di questo atto, con la testimonianza della giovane cronista, renderebbe più difficile identificare anche gli altri tifosi che l'hanno molestata nella stessa circostanza fuori dallo stadio Castellani, sul lato di deflusso dei tifosi viola.

La denuncia potrebbe arrivare comunque già questa mattina, come annunciato dalla stessa Greta Beccaglia in un'intervista a La Stampa: «Sto andando a fare la denuncia, non si può tollerare. Quanto accaduto dimostra che c'è ancora troppo sessismo, ma ho ricevuto una valanga di messaggi di solidarietà, soprattutto dagli uomini. Stavolta è successo davanti alla telecamere. Quante altre ragazze ogni giorno subiscono violenze simili nel silenzio più assoluto? Mi sono sentita ferita e disorientata, sono stata molestata nella più totale indifferenza».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Novembre 2021, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA