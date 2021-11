Giornalista sportiva molestata da tifosi mentre è in diretta tv

Molestata e palpeggiata in diretta tv dai tifosi dopo il derby Empoli-Fiorentina. è accaduto alla giornalista sportiva di Toscana Tv, Greta Beccaglia, mentre sta raccogliendo interviste all'esterno dello stadio 'Castellani' di Empoli. Il conduttore in studio, Giorgio Micheletti, invita la cronista a "non prendersela"; dopo il secondo episodio di palpeggiamento, il conduttore in studio capisce la gravità della situazione e chiude il collegamento, consentendole di "reagire". "Inaccettabile" è il commento della cronista, che ha condiviso su Instagram quanto aaccaduto. (LaPresse) Leggi qui il nostro approfondimento

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Novembre 2021, 19:44

