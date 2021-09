Anziana vince 500mila euro al gratta e vinci, il titolare della tabaccheria fugge in scooter con il biglietto

Una storia che ha dell'incredibile: un'anziana trova la combinazione vincente su un gratta e vinci acquistato in tabaccheria, e il titolare dell'esercizio le ruba il tagliando scappando sotto ai suoi occhi. È successo a Napoli.

Alla vista del numero vincente sul gratta e vinci, la donna incredula ha consegnato il biglietto a un dipendente per verificare la veridicità del tagliando e dei 500mila euro in premio. L'uomo ha validato la vincita tramite un dispositivo dedicato e per un ulteriore riscontro ha consegnato il tagliando a uno dei titolari che, preso evidentemente dall'euforia, è fuggito con quello in sella al suo scooter. È successo a Napoli. L'uomo è ora irreperibile ma sulle sue tracce ci sono i Carabinieri. Per il tagliando, intanto, è stato richiesto il blocco.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Settembre 2021, 09:26

