Giusy Pepi scomparsa nel nulla dal 15 ottobre: si scava nel passato della donna

Giusy Pepi scomparsa nel nulla. Il mistero racchiuso in un video

. Nessun messaggio al marito ed ai cinque figli per far sapere che sta bene e che si è allontanata volontariamente e che presto tornerà. L' unico indizio, sulla cui genuinità la polizia sta svolgendo indagini tecniche, rimane il video che l' ha immortalata il giorno del suo allontanamento. Le immagini la ritraggono insieme ad una donna e ad un bambino mentre sale a bordo di una “Citroen” nera con una busta di plastica in mano. In macchina sembra intravedersi un uomo alla guida. Nessuno a Vittoria, in provincia di Ragusa il 15 ottobre scorso l' ha incrociata per la strada. Gli ultimi ad averla vista sono stati i figli, ai quali avrebbe consegnato le chiavi di casa dicendo loro che doveva uscire e che sarebbe tornata da lì a poco.con qualche piccolo problema avuto in passato con la legge, ha fatto subito denuncia di scomparsa alla polizia consegnando agli agenti le immagini della “fuga”. Proprio in queste ore gli inquirenti del commissariato di Vittoria, diretti dal vice questore Alessandro Sciacca e coordinati dalla procura di Ragusa, stanno effettuando riscontri tecnici e testimoniali, soprattutto alla luce delle dichiarazioni di Davide Avola che hanno aperto diversi scenari investigativi. Nonostante la pista dell'allontanamento volontario rimane quella più seguita, con il passare delle ore avanzano altre ipotesi più inquietanti. Una vita parallela dove la scomparsa vi “entrava” con un secondo cellulare che utilizzava di nascosto dal marito per rimanere in contatto con personaggi, a detta di quest' ultimo poco raccomandabili e vicini al mondo della droga e della prostituzione. Analogie inquietanti con la scomparsa di Gessica Lattuca avvenuta sempre in Sicilia, ma a Favara in provincia di Agrigento.con dentro una comunicazione della banca dove c'era scritto il codice del “bancomat”. Ad una sua amica 17 enne, avrebbe confidato che da qualche mese aveva ripreso i contatti ed a frequentare un suo ex di Palermo e che voleva fuggire con lui. Tutti questi elementi, compreso l'esame tecnico del video i cui “frame” stanno per essere analizzati dal software “S.a.r.i.” - un programma utilizzato dalla polizia scientifica per dare un nome ai volti che appaiono nelle riprese video - saranno esaminati nei prossimi giorni, confrontando i fotogrammi con foto di pregiudicati e persone segnalate, presenti nelle banche dati del ministero dell Interno. Gli investigatori ricostruiranno anche la data e ora esatta in cui le immagini sono state registrate. Ancora nessun riscontro invece dall'esame dei tabulati telefonici, dove la procura di Ragusa ha chiesto maggiori approfondimenti sulla localizzazione dei due telefonini in uso alla scomparsa. I magistrati stanno valutanto l'eventuale iscrizione di Giusy Pepi nel registro degli indagati per il reato di abbandono di minori. L'elemento che preoccupa i familiari e conoscenti della donna è il totale silenzio di quest'ultima nonostante i tanti appelli televisivi a farsi viva.