Giuseppe Conte parla agli italiani: in serata il premier illustra il nuovo Dpcm

Giuseppe Conte torna a parlare agli italiani. Lo farà in serata, non alle 18 come pareva in un primo tempo. Il presidente del Consiglio racconterà i provvedimenti presi dal governo in questo nuovo Dpcm, elencando e spiegando agli italiani le misure decise dal governo in queste ore. Sarà il momento per fare il punto della situazione sulla crisi del Coronavirus, che non sembra trovare una fine. Tutta Europa sembra stretta dal contagio e anche in Italia, dopo alcuni mesi di tregua, il Covid torna a fare paura.

Intanto Giuseppe Conte ha anche cambiato l'immagine del proprio profilo Facebook. La nuova foto mostra un primo piano del volto del Presidente del Consiglio mentre indossa una mascherina chirurgica. Un chiaro invito agli italiani a indossare la mascherina in qualsiasi momento della giornata

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Ottobre 2020, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA