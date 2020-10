Coronavirus in Italia, meno tamponi e più casi: sono 11.705 nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi sono 69

Coronavirus, nelle ultime 24 ore meno tamponi processati ma più casi accertati in tutta Italia: sono 11.705 i nuovi positivi, con circa 146mila tamponi (quasi 20mila in meno di ieri). I nuovi decessi in tutto il paese sono 69, 22 più di ieri.



La Lombardia si conferma la regione con più casi accertati nelle ultime 24 ore (2975), davanti a Campania (1376), Lazio (1198, frutto di un ricalcolo delle ultime 48 ore) e Piemonte (1193).

