Giuliano Ferrara, la moglie rassicura: «Sta meglio ed è di ottimo umore»

Per Giuliano Ferrara il peggio sembra essere passato. Lo conferma sua moglie, Anselma Dall'Olio: ecco come sta il noto giornalista, colpito da infarto e ricoverato a Grosseto dalla scorsa settimana.

Leggi anche > Ginevra, uccisa dal Covid a due anni: inutile il volo dalla Calabria a Roma

Ieri Giuliano Ferrara ha lasciato il reparto di terapia intensiva ed è stato trasferito in quello di cardiologia dell'ospedale Misericordia. «Tutto procede benissimo, come da copione: Giuliano si è rimesso in piedi, cammina, è di ottimo umore» - spiega la moglie di Ferrara - «Stamattina ha fatto una passeggiata, ha ripreso tutte le sue funzioni e procede tutto davvero nel migliore dei modi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA