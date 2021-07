Giovanni Cattaino, morto dopo una caduta durante un'escursione: Tolmezzo piange il suo medico

È caduto durante un'escursione e, nonostante l'intervento dei soccorsi, per Giovanni Cattaino non c'è stato niente da fare. Tolmezzo, in provincia di Udine, piange un medico amato e stimato, conosciuto anche come un esperto escursionista. La tragedia è avvenuta sulla ferrata Oberst Gressel a Passo di Monte Croce Carnico.

Giovanni Cattaino, classe 1955, oltre ad essere un medico molto conosciuto nella sua cittadina, era noto nel mondo dell'arrampicata regionale per aver attrezzato molte falesie in Carnia e per il blog Calcarea, molto seguito dagli addetti ai lavori. L'uomo era in compagnia di un'amica e aveva appena concluso la ferrata, a quota 1640 metri, quindi si era slegato dal cavo di sicurezza, quando è scivolato dopo aver perso aderenza dal suolo a causa della pioggia precipitando trenta metri più sotto.

Qualcuno ha allertato i soccorsi avvisando prima un conoscente di Giovanni Cattaino che a sua volta ha allertato i soccorritori. Sotto choc la persona che era con lui e anche altre persone che stavano effettuando lo stesso percorso e hanno probabilmente assistito alla scena. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso regionale ma non c'è stato nulla da fare.

In un altro intervento sono state tratte in salvo le tre escursioniste poco più che ventenni di Venezia che hanno chiesto aiuto dopo aver smarrito il sentiero 210 sopra Forcella Chianseveit a più di 2000 metri di quota dopo un temporale. Due tecnici sbarcati sulla cresta sovrastante dall'elicottero della Protezione Civile hanno installato una corda fissa per raggiungere le disperse e per trasportarle in un consono punto di imbarco. Con un paio di rotazioni sono state poi riportate a valle a Forni di Sopra. L'intervento si è concluso alle 15.

