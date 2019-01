Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il ghiacciaio del Rutor, al confine tra Italia e Francia dove oggi un elicottero si è scontrato in volo con un aereo da turismo, è vicino a La Thuile, in Valle d'Aosta.Il ghiacciao, zona ambita dagli scialpinisti e meta per l'eliski, prende il nome dalla Testa del Rutor, una vetta di 3.486 metri. Al centro del ghiacciaio si alzano le Vedette del Rutor, picchi alti oltre 3mila metri.Le caratteristiche principali, del ghiacciao, riporta Wikipedia, sono estensione di circa 920 ettari, lunghezza di 4,6 km, larghezza 3,8 km e quota massima 3480. Dal Rutor nasce la Dora di Verney, affluente della Dora Baltea.