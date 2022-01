Napoli, gelato negato perché senza green pass: 88enne tira fuori una pistola

Voleva andare da McDonald's per prendere un gelato, ma essendo sprovvisto di green pass gli è stato negato l'accesso. Per questo motivo, un 88enne ha tirato fuori una pistola minacciando un vigilante. È accaduto in provincia di Napoli, a Casoria.

L'anziano ha puntato l'arma contro la guardia, pretendendo di entrare. Dopo qualche attimo di tensione, però, ha cambiato idea e si è allontanato. Il vigilante ha subito segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine. I carabinieri di Casavatore e di Casoria hanno individuato l'anziano grazie alla descrizione fornita dalla guardia e l'uomo è stato così rintracciato dai militari a casa.

Dopo una strenua resistenza, durante la quale l'anziano si è rifiutato di aprire la porta, i militari, con la collaborazione dei vigili del fuoco, hanno sfondato la porta. Sequestrata una pistola scacciacani di metallo, priva del tappo rosso e con 11 colpi nel caricatore. L'88enne è stato denunciato per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 14:16

