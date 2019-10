Fuori strada con l'auto, si “rompe” il cuore: gravissima un ragazza. La madre in Rianimazione

a “rottura” del cuore, un evento tanto grave quanto raro

Giovedì 24 Ottobre 2019, 12:20

Sono uscite fuori strada, lungo la provinciale che da Aradeo conduce a Noha, frazione di Galatina , in provincia di Lecce . E l'impatto è stato tremendo: la madre 59enne - L.S le iniziali - è finita in Rianimazione , riportando numerose fratture. Molto più gravi le condizioni della figlia, in sala operatoria, a Lecce: la giovane ha riportato l, al quale i medici stanno tentando di porre rimedio.L'incidente si è verificato attorno alle 9.15 di questa mattina e sembrerebbe aver coinvolto una sola vettura, sulla quale viaggiavano le due donne, poi trasportate d’urgenza alla volta dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.A ricostruire la dinamica dello schianto saranno gli agenti della polizia municipale di Galatina, sul posto insieme ad una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Maglie e da una pattuglia del Commissariato di Galatina.