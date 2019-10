Non trova parcheggio e allora lascia l'auto in mezzo alla strada e se ne va FOTO

Pauroso schianto all'alba: auto sul marciapiede all'incrocio, strage sfiorata

I permessi per le auto dei residenti adsono inferiori ai posti disponibili in città e allora, soprattutto nel weekend, quando il centro storico scoppia di traffico, può capitare anche che un abitante del centro perda le staffe e decida di, causando problemi al traffico.È successo in piazza Sant’Agostino ad Ascoli Piceno, quando il conducente della propria auto, dopo il giro dell’oca, non trovando un posto libero per il parcheggio ha pensato di mollarla dove ha potuto, impipandosene degli altri autoveicoli. La presenza ingombrante dell’auto in mezzo alla carreggiata per ore ha intralciato il passaggio in piazza Sant’Agostino e ha indotto i proprietari degli altri veicoli parcheggiati correttamente ad andarsene pur di lasciare in qualche modo libero il passaggio dell’area. Multa salatissima e carroattrezzi, poco più tardi.