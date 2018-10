Incidente stradale verso le 17 di oggi, domenica 28, in via Tiveron a Sant'Alberto di Zero Branco nel Trevigiano. Nel frontale tra due auto 7 persone sono rimaste ferite (4 bambini e tre adulti) tutti trasportati al pronto soccorso dal 118. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per completare la messa in sicurezza di un veicolo a metano che perdeva gas

