Frontale auto-scooter, Giovanni muore sul colpo a 17 anni

Unresidente ad Arzignanoin un tragicoavvenuto nella tarda mattinata di oggi, attorno alle 11.30, lungo la, nel territorio arzignanese, all'altezza di via dei Mille.Secondo una prima ricostruzione il giovane, mentre viaggiavasi ècon una Seat Ibiza, guidata da un'arzignanese, che proveniva in senso opposto. Per il ragazzo, finito sotto la vettura, non c'è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati, che hanno provocato ilSul posto, oltre alla polizia locale, anche i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno lavorato a lungo per liberare il motociclista, rimasto incastrato sotto il mezzo. Sul posto anche i sanitari del Suem 118 dell'ospedale "Cazzavillan", che hanno confermato il decesso.L'incidente ha provocato pesanti disagi al traffico, con lunghe code sulla provinciale Valchiampo, che per per circa un'ora è stata chiusa per garantire i soccorsi in sicurezza. Della tragedia è stata informata la Procura di Vicenza che ha già aperto un fascicolo. Per ore sul posto hanno lavorato gli agenti della polizia locale, per ricostruire la dinamica del sinistro.