Bergamo, fuma una sigaretta e si incendia il divano: Francesca morta carbonizzata

Terribile tragedia a Bergamo. Scoppia un incendio nella casa e una donna di 72 anni muore carbonizzato. All'origine dell'incendio ci sarebbe una sigaretta che la vittima, Francesca Baglio, stava probabilmente fumando mentre si trovava sul divano.

Leggi anche > Roma, soccorso in strada con la lingua tagliata: un pezzo era nel frigobar del bed and breakfast

Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, la donna si sarebbe sentita male oppurre addormentata e i vestiti avrebbero preso fuoco. La donna è morta carbonizzata. A fare la macabra scoperta è stata la sorella Concetta, che vive al piano superiore della stessa palazzina. La donna ha notato del fumo all'interno del vano scale e ha cominciato ad avvisare i vicini, ma la sorella Francesca non rispondeva: entrata in casa, l'ha trovata a terra accanto al divano, ormai senza vita e semicarbonizzata.

Immediato l'allarme al 118, ma i soccorsi non hanno potuto che constatare il decesso della 72enne, vedova e casalinga, che abitava con un figlio che al momento della tragedia non si trovava in casa. Lievi i danni causati dall'incendio.

I funerali per l'ultimo saluto a Francesca Baglio sono già stati fissati e si svolgeranno nella giornata di sabato 8 gennaio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA